موقع إلكتروني للمساعدة في رصد التقارير الإخبارية الكاذبة

أزاح مرصد وسائط التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت التابع لجامعة إنديانا الأمريكية النقاب عن موقع إلكتروني جديد يهدف للمساعدة في اكتشاف ومكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة.

يهدف الموقع الإلكتروني الجديد إلى متابعة طريقة انتشار التقارير الإعلامية الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي فضلا عن التحقق من صحتها عبر المصادر الصحيحة والموثوق فيها. ويستند الموقع الإلكتروني إلى جهود فيليبو مينسر الأستاذ بكلية المعلوماتية والحوسبة بجامعة انديانا.

ويقول مينسر: “خلال العام الماضي، تحول تأثير الأخبار الزائفة على الولايات المتحدة من قضية جانبية إلى ظاهرة يمكنها تحويل اتجاهات الرأي العام، ولقد رصدنا نماذج من الأخبار الزائفة شكلت خطورة على الحياة الواقعية، مثل المسلح الذي أطلق النار في مطعم للبيتزا في واشنطن دي سي في رد فعل على تقرير زائف بشأن ارتكاب جرائم تهريب أطفال”.

وقام الباحث جيوفاني لوكا في معهد علوم الشبكات الإلكترونية بتطوير مشروع الموقع الإلكتروني “هوكسي” بالتعاون مع مينسر. ويقول لوكا إن المستخدم يستطيع الآن إدخال التقرير الإخباري الذي يريد التحقق من صحته على الموقع الإلكتروني ويرى حجم انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعرف على مدى صحته من منظمات مستقلة مثل snopes.com أو politifact.com وغيرها.

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن مينسر قوله: “إذا كنا نريد وقف التأثير المتزايد للأخبار الزائفة في مجتمعنا، يتعين علينا أولا فهم الآليات وراء انتشارها”، مضيفا أن “التطبيقات مثل هوكسي تمثل خطوة مهمة في هذه العملية”. ( DPA )

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