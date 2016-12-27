مويس خطط لدعم صفوف مانشستر يونايتد برونالدو و فابريغاس و بيل

أكد الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب نادي #مانشستر_يونايتد سابقاً ونادي سندرلاند حالياً انه كان يسعى لتدعيم صفوف ” الشياطين الحمر ” بأسماء وازنة غداة اختياره لخلافة مواطنه السير اليكس فيرغسون في شهر مايو من عام 2013.

وكشف مويس في تصريحات نقلتها صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن هوية النجوم التي كان يريد انتدابها لصالح مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية لعام 2013 ويأتي في مقدمتهم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني، والذي كان على خلاف مع البرتغالي جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى سعيه بالتعاقد مع مايسترو الوسط الإسباني سيسك فابريغاس الذي كان لا يلعب أساسيًا في نادي برشلونة الإسباني، ثم الويلزي غاريث بيل الذي كان يستعد لترك نادي توتنهام هوتسبير لمن يدفع اكثر.

وطبقاً لما نقلت صحيفة إيلاف ، أوضح مويس ان أول لاعب كان يريد تواجده في مانشستر يونايتد هو غاريث بيل ، حيث قال :” كان النادي مستعدًا لتقديم عرض مالي افضل من عرض ريال مدريد غير ان اللاعب فضل الانتقال إلى إسبانيا عن البقاء في الملاعب الإنكليزية ” .

أما في ما يخص الإسباني فابريغاس فقد علق مويس بشأنه قائلاً :” كان في مفكرتي وكنت أرى بأنه اللاعب المناسب لمانشستر ، وكنت أطمح حتى اللحظات الأخيرة في الحصول على توقيعه قبل ان يقرر البقاء لموسم آخر مع نادي برشلونة “.

وعن رونالدو، أوضح مويس قائلاً :” عندمت التقيت بفيرغسون للمرة الأولى، اكد له بأن الفرصة لا تزال قائمة لإعادة كريستيانو الى النادي الذي رحل عنه صيف عام 2009 “.

ومن الاسماء الاخرى التي استهدفها مويس نجد متوسط الميدان الالماني توني كروس الذي كان على خلاف مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا في نادي بايرن ميونيخ الألماني ، حيث نجح في اقناعه بالانتقال إلى مانشستر غير ان اقالته جعلت كروس يغير وجهته نحو ريال مدريد.

واضاف مويس قائلاً :” البلجيكي مروان فيلايني هو الأسم الوحيد الذي نجحنا في التعاقد معه ” .

وتلقى مويس سؤالاً حول ما اذا كانت نتائجه مع “اليونايتد” كانت ستتغير لو نجح في جلب هذه الأسماء، حيث اجاب قائلاً :” لا اعرف .. فهناك عدة اسماء كبيرة لعبت لمانشستر ولكنها لم تصنع الفارق لصالح الفريق”، ثم تدراك معلقاً:” اعتقد انه كان بإمكاني تحقيق النجاح مع النادي بمثل هذه الاسماء التي كنت اريد العمل معها ” .

الجدير ذكره بأن مويس اشرف 11 عاماً على الجهاز الفني لنادي ايفرتون، وبعد قرر السير اليكس فيرغسون اعتزال العمل التدريبي، وقع الاختيار عليه لتدريب مانشستر يونايتد غير ان الفريق تحت امرته لم يحقق نتائج جيدة، فقررت الإدارة الاستغناء عنه قبيل نهاية موسم 2013-2014 و إسناد المهمة موقتًا للويلزي رايان غيغز ثم اختير الهولندي لويس فان غال مدربًا للفريق بصفة ثابتة لغاية الصيف المنصرم، لتتم إقالته وتعيين جوزيه مورينيو على رئاسة الجهاز الفني.

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