ميسي ” يعرقل ” تجديد برشلونة لعقد انييستا !

كشفت تقارير إخبارية اسبانية، أن نادي برشلونة سيواجه صعوبات من أجل تجديد عقد لاعبه المخضرم أندريس إنييستا، الذي سينتهي في يونيو 2018، وذلك بسبب زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية على نسختها الإلكترونية أنّ عقد متوسط الميدان إنييستا سينتهي في نفس العام المقرر أن ينتهي فيه عقد النجم الأول لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما سيجعل إدارة الفريق الكتالوني تجد صعوبة من الناحية المالية لتجديد عقده.

وأوضحت ذات الصحيفة المدريدية أنّ نادي برشلونة يعتزم أن يعرض على ميسي راتبا سنوياً ضخماً، يبلغ نحو 35 مليون يورو خالِ من الضرائب، كما أنّ النادي الكاتالوني يعاني من مشكلات مادية، لذا سيتعذر عليه تقديم عرض تجديد يرضي قائد الفريق أندريس إنييستا.

وأضافت “أس” أنه حتى الآن لم يتم إجراء أي محادثات رسمية بين نادي برشلونة وإنييستا، عاماً، حول تجديد عقد اللاعب، البالغ من العمر 32، الذي أكد أنه يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية في صفوف “البرسا”.

وأوضحت أنّ العقد الذي كان قد وقعه إنييستا في 23 ديسمبر من عام 2013، يتضمن بندا يسمح بتجديده تلقائيا. ( AFP )

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