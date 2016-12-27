ناد مغمور يعرقل انتقال ليندلوف إلى مانشستر يونايتد

تأخر الإعلان عن حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي السويدي فيكتور ليندلوف من نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي إلى #مانشستر_يونايتد الإنكليزي بسبب خلاف قديم بين بنفيكا ونادي فاستيراس السويدي، الفريق السابق للمدافع الشاب.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”البريطانية، أنّ جورج مينديز، وكيل أعمال اللاعب فيكتور ليندلوف، يتفاوض منذ عدة أسابيع مع إدارة فريق مانشستر يونايتد حول قيمة الصفقة وبنود العقد إلا أنّ النادي الإنكليزي متردد في حسم الصفقة نهائياً بسبب عدم تسوية نادي بنفكيا لمشكل قديم مع الفريق السابق للاعب السويدي يعود إلى عام 2012، متعلق بتأخر تسديد جزء من قيمة انتقال اللاعب.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في إتمام الصفقة، عند افتتاح سوق الانتقالات الشتوية، في الأول من شهر يناير القادم،حتى لو كلفت مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، وذلك لحاجته الماسة للاعب مثل ليندلوف، البالغ من العمر 22عاماً، و الذي يجيد النشاط في كل مناصب خط الدفاع .

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