أحرار الشام : نبحث مع تركيا اقتراح وقف إطلاق النار .. و روسيا تحاول استثناء الغوطة الشرقية

قال مسؤول كبير في المعارضة السورية يوم الأربعاء إن جماعات المعارضة الرئيسية تجري محادثات مع تركيا بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيسي لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار.

وقال منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح.

وقال السيال لرويترز “المشاورات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة”.

وقال السيال “إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة.”

وأضاف أن روسيا لم تقدم للمعارضة أي عروض حتى الآن بينما أوضح أن تركيا التي وصفها بأنها تقف وراء مبادرة السلام لا تفرض أي مطالب على جماعات المعارضة.

وقال منير السيال “من المبكر الحديث عن أي فرص للنجاح والعدو الروسي لا يمتلك رؤية واضحة ويكرر مطالب النظام الطائفي الثالث والأخير.”

وأضاف أن “أي محادثات لا تفضي إلي رحيل النظام المجرم وأدواته الطائفية فهي هدر للوقت.” (REUTERS)

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