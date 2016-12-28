أسعار النفط تنخفض قبل البدء في خفض إنتاج أوبك و المستقلين

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره سبعة سنتات أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 56.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع ثمانية سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 53.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد.

وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية – أكبر منتج في أوبك – على تحمل نصيب الأسد في هذا الخفض. (REUTERS)

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