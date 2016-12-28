ألمانيا : إمرأة تفبرك حادثة اعتداء عليها للانتقام من اللاجئين الذين يقومون بالاغتصاب و التحرش !

قامت إمرأة ظهر يوم الأحد (18/12) بالقدوم إلى مركز شرطة في مدينة “فالدكرايبورغ” في ولاية بافاريا للتقدم بشكوى ضد رجال قاموا بمهاجمتها وسرقتها.

وبعد التحقيقات تبين أن القضية غير صحيحة ولها أبعاد أكبر، وفق ما رصد عكس السير في وسائل إعلام ألمانية.

وفي التفاصيل، فإن المرأة قالت بأن ثلاثة رجال قاموا بالسطو عليها وسرقتها حيث أصيبت على أثرها بجرح قطعي، وكان أحد الجناة ذا بشرة داكنة.

ووقع الحادث مساء يوم السبت (17/12) بعد أن كانت المرأة في حلفة، حيث قامت أثناء الهجوم بطريقة ما بالضغط على زر في جهاز إنذار (جهاز محمول يقوم في حالة الخطر بإصدار صوت إنذار) كان بحوزتها، مما أفزع المهاجمين الثلاثة وأجبرهم على الهرب.

ولم تقنع هذه الرواية الشرطة، فتم تكثف التحقيقات، وإعادة استجواب المرأة التي اعترفت بأنها اختلقت قصة الحادثة، ولا أساس لها من الصحة.

وقال موقوع فوكوس الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المرأة غير المستقرة نفسياً، قامت بجرح نفسها بهدف خداع الشرطة.

وأشارت إلى أن دافعها لفعل ذلك هو نقمتها على اللاجئين الذين يقومون بـ “أفعال إجرامية كالاغتصاب والتحرش”، ورغبتها بالانتقام منهم.

وأضافت أن محفزها الأكبر كان خبراً قرأته مؤخراً يتحدث عن اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً (تبين لاحقاً أنه خبر كاذب).

وقال الموقع إن هذه الحادثة هي الشاهد الأكبر على مدى تأثير الإشاعات والأخبار الكاذبة، التي تنتشر ضد اللاجئين عبر الإنترنت.

وقامت النيابة العامة في “تراونشتاين” باتهام المرأة بخداع الشرطة والتبليغ عن جرم لم يرتكب.

عكس السير