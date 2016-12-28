ألمانيا رفضت عبور 20 ألف لاجئ لأراضيها عام 2016

رفضت الشرطة الألمانية السماح لنحو 20 ألف مهاجر على الحدود الألمانية الخارجية بدخول البلاد خلال عام 2016.

وذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة الأربعاء استنادا إلى بيانات الشرطة الاتحادية أن عدد المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم إلى البلاد عبر الحدود البرية والمطارات والموانئ البحرية ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015.

وبحسب البيانات رفضت السلطات دخول 19720 مهاجرا إلى #ألمانيا خلال الفترة من كانون ثان/ يناير حتى نهاية تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. ولم تتوفر حتى الآن بيانات كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وكانت السلطات رفضت دخول 8913 مهاجرا إلى ألمانيا عام 2015.

يذكر أن الحكومة الألمانية أعادت فرض الرقابة على الحدود في أيلول/ سبتمبر عام 2015 مع تفاقم أزمة اللاجئين.

ورغم ارتفاع عدد الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد بوجه عام خلال العام الجاري، أظهرت البيانات تراجعا ملحوظا في عددهم خلال الأشهر الأخيرة.

وعزا التقرير ذلك إلى أن الشرطة الاتحادية تفرض حاليا رقابة على حدود البلاد مع النمسا فقط منذ منتصف العام الجاري.

وبلغ عدد المهاجرين الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد عبر الحدود مع النمسا 15019 مهاجرا خلال الفترة من كانون ثان/ يناير حتى تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، ليشكلوا بذلك نسبة 76% من كافة المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير، فإن أكبر فئة من المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد كانت من أفغانستان (3695 أفغانيا) وسورية (2142 سوريا) والعراق (1794 عراقيا) ونيجيريا (1237 نيجيريا). (DPA)

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