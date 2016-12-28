ألمانيا : شجار جماعي بين سوريين و لبنانيين ينتهي بإصابة أربعة و اعتقال ثلاثة

نشب، يوم الجمعة الماضي، عراك عنيف بين سوريين ولبنانيين في مدينة دورن، الواقعة في مقاطعة شمال الراين – وستفاليا، غربي ألمانيا.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع “فوكوس” الألماني، وترجمها عكس السير، فإن عدد المشاركين في الشجار وصل إلى 30 شخصاً، لافتاً إلى أنه تم في شارع “يوليشه شتراسه”.

وأشار إلى أنه تسبب بإصابة 4 أشخاص، إصابات طفيفة.

واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص، ووجهت لهم تهمة التسبب بأذى جسدي.

وقالت الشرطة إن سبب الشجار هو مشادة كلامية بين فتى (16 عاماً) ورجل (53 عاماً)، واستخدمت فيه الهراوات.

عكس السير