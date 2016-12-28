أوباما : هناك الكثير مما يمكم اكتسابه من خلال السلام و ليس الحرب

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال تصريحات أدلى بها في بيرل هاربر إن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان يبرهن على أن هناك المزيد يمكن اكتسابه من خلال السلام وليس الحرب.

وأضاف أوباما أن “وجود رئيس الوزراء (الياباني) آبي هنا اليوم يذكرنا بما هو ممكن بين بلدينا وشعبينا… في السراء والضراء نحن هنا لدعم بعضنا البعض”.

وقال أوباما أمام تجمع صغير في نصب يو إس إس أريزونا التذكاري، إن العلاقة بين العدوين السابقين خلال فترة الحرب باتت أكثر قوة من أي وقت مضى.

وأضاف أنه بعد الحرب اختارت الولايات المتحدة واليابان الصداقة والسلام وساعد ذلك في تأسيس عالم جديد منع اندلاع حرب عالمية أخرى وانتشل آخرين من الفقر المدقع. (DPA)

عكس السير