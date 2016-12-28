أوكرانيا : ” كلب ” يواجه الموت يومين على سكة القطارات لإنقاذ صديقه المصاب

كشف فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة صداقة حقيقية ومحبة من عالم الحيوان.

فقد قام المستخدم Denis Malafeev بنشر صور وفيديو لكلبين وجدهما وسط سكة قطار لا تبعد كثيرا عن مدينة أوزجورود في غرب أوكرانيا.

ووفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ظهر أحد الكلاب خلال الفيديو مصابا وسط سكة القطار ولا يقدر على الحراك فقام صديقه بقضاء يومين إلى جانبه لحمايته من القطارات المارة فوق رأسيهما والحفاظ على دفئه وسط الثلوج.

وكتب Malafeev على صفحته على فيسبوك “لقد بقيا دافئين لمدة يومين تحت تهديد الخطر المستمر للقطارات .. لا أعرف ماذا أسمي هذا!، غريزة، حب، صداقة، مودة، أنا أعرف فقط أن ليس كل انسان قادر على القيام بذلك، ينبغي لنا أن نتعلم جميعا من هذا الموقف”.

ومنذ ذلك الحين قام Malafeev بتربية الحيوانين وأطلق عليهما اسمي باندا ولوسي.

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