إخلاء بهو برج ترامب في نيويورك بسبب طرد مريب

تم إخلاء برج “ترامب تاور” في نيويورك لمدة قصيرة الثلاثاء بسبب طرد مشبوه قالت الشرطة لاحقا إنه لا يمثل تهديدا.

وذكرت إدارة الشرطة عبر تويتر أنه تم فحص الطرد من جانب شرطة المفرقعات وتبين أنه حقيبة متروكة ولا تمثل تهديدا.

وكان قد تم استدعاء مسؤولين بالشرطة ورجال إطفاء إلى الموقع.

ويقيم في ذلك المبنى الرئيس المنتخب دونالد ترامب الموجود حاليا في فلوريدا برفقة أسرته.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أشخاصا وهم يهرعون خارج البهو. كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى حشدا من الأشخاص وهم يخرجون من المبنى. (REUTERS)

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