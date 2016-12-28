إدارة ليستر سيتي تحتج على الاتحاد الإنكليزي بـ ” قناع ” فاردي ( فيديو )

ابتكرت إدارة نادي ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، طريقة جديدة وفريدة من نوعها للاعتراض على رفض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم استئناف النادي على قرار إيقاف نجم الفريق وهدافه #جيمي فاردي.

ووزعت إدارة نادي ليستر سيتي أقنعة تحمل صورة نجم الفريق جيمي فاردي، على أنصار الثعالب الذين احتشدوا في مدرجات “كينغ باور ستاديوم” لمساندة الفريق أمام إيفرتون في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، جاءت هذه الخطوة كوسيلة للاحتجاج على إيقاف مهاجم الفريق لمدة 3 مباريات من قبل الاتحاد الإنكليزي بعد طرده في مباراة ستوك سيتي، بسبب تدخله العنيف على لاعب الخصم مامي ضيوف.

ووضع أكثر من 30 ألف قناع عليها صورة فاردي على مقاعد مدرجات “كينغ باور ستاديوم”، في حين أن مدرب الفريق الإيطالي كلاوديو رانييري أشار إلى انه لم ير هذه الأقنعة ولا يمكنه بالتالي التعليق عما إذا كانت موجهة ضد الاتحاد الانكليزي أم لا.

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