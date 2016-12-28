إنتر ميلان يقترب من حسم أولى صفقات الشتاء

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من حسم أولى صفقات “الميركاتو” الشتوي، الذي سيفتتح رسمياً في الأول من يناير المقبل، حيث أفادت تقارير صحفية محلية أنّ لاعب وسط الميدان البرازيلي لوكاس ليفا، سينضم لفريق الشمال الإيطالي على شكل إعارة من نادي وسط ليفربول الإنكليزي.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أنّ نادي ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب منحا لوكاس ليفا الضوء الأخضر للرحيل.

وأوضحت صحيفة إيلاف ، أنّ تفاصيل بسيطة فقط تفصل الطرفان عن الإعلان الرسمي للصفقة، وتوقيع العقد الذي سيكون على شكل إعارة، مع عدم وجود إمكانية شراء بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة في شهر يونيو القادم.

يُشار أنّ لوكاس ليفا، البالغ من العمر 29 عاماً، قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2007، قادماً من نادي غريميو البرازيلي، كما كان، قبل ثلاث سنوات، قريبا من الرحيل نحو انتر ميلان، قبل أن تفشل الصفقة.

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