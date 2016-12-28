اختراع أنحف سلك كهربائي في العالم

استخدم علماء الفيزياء الأمريكيون والمكسيكيون والألمان قطع ألماس صغيرة جدا، لتجميع أنحف سلك كهربائي في العالم.

وقد بلغت سماكة السلك الجديد، الذي قام العلماء بتصنيعه 3 ذرات. وهو يتكون من قسمين موصل وعازل، وتشكل أولهما ذرات الكبريت والنحاس، أما ثانيهما فتشكله ذرات ألماس نانو.

ووفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، جعل العلماء تلك البلورات تتعامل بعضها مع البعض بمقتضى قانون (قوى فان دير فال) لتشكيل البنية المطلوبة.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يستخدم في الالكترونيات البصرية والنواقل التي تتصف بموصلية فائقة، وكذلك عند تصنيع مواد تولد الطاقة الكهربائية.

يُذكر أن ألماس النانو عبارة عن أصغر بنية لشعرية كريستال الألماس. ويتألف مثل هذا الجزيء من 10 ذرات للكربون و16 ذرة للهيدروجين.

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