الجزائري رياض محرز يكتسح ترشيحات الجوائز الفردية المحلية و العالمية

فرض الدولي الجزائري رياض محرز نجم خط وسط نادي #ليستر_سيتي الإنكليزي نفسه بطلاً في عام 2016 بفضل الانجاز التاريخي الذي كان له الفضل الأكبر في تحقيقه مع “الثعالب” بتتويجه بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، ثم تأهله للدور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة قارية منذ تأسيسه.

وبفضل هذه النتائج التي حققها مع ناديه ليستر سيتي الإنكليزي، نجح رياض محرز في اكتساح جل ترشيحات الجوائز الفردية سواء المحلية أو القارية أو الدولية، ليصبح ضمن اللاعبين المرشحين ليكون الأفضل في عام 2016 ، وينافس ألمع وأكبر الأسماء وعلى رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، لم يكن ترشيح محرز من قبل اللجان الفنية لتلك الجوائز مجاملة له، بقدر ما هو اعتراف صريح وتقدير كبير للعروض الفنية القوية التي قدمها مع “الثعالب” خلال عام 2016، برصيد تهديفي إيجابي، باحتساب الأهداف التي سجلها والتي صنعها لزملائه، بعدما شكل مع المهاجم الإنكليزي جيمي فاردي ثنائياً خطيراً نجح في الفتك بأغلب دفاعات الدوري الإنكليزي، خاصة وان الترشيح جاء من قبل هيئات كروية رسمية، فضلاً عن أخرى غير رسمية، كما أن محرز أصبح مرشحًا للانتقال إلى أقوى الأندية في إنكلترا وأوروبا بفضل الأداء المميز الذي ظهر به في هذا العام.

وبعدما توج محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن موسم 2015-2016 ، رشحته مجلة ” فرانس فوتبول” لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 ليحتل المركز السابع عالميا ًوهو أفضل ترتيب بالنسبة للاعبين العرب، وهو نفس المركز الذي احتله ” محارب الصحراء ” في تصنيف موقع ” غول ” العالمي الذي منحه لقب أفضل لاعب وسط هجومي في العالم متفوقًا بذلك على العديد من الأسماء اللامعة.

هذا واختير محرز كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016 بحسب استفتاء لشبكة الـ ” بي بي سي” البريطانية في انتظار نتائج الاتحاد الأفريقي، الذي رشحه ليكون الأفضل في القارة السمراء في الخامس من شهر يناير المقبل بجانب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند الألماني والسنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي .

وتواجد محرز ضمن قائمة اللاعبين الـ 23 المرشحين لإحراز لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بجانب أسماء النجوم الكبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي بول بوغبا والفرنسي انطوان غريزمان .

ورشحت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ذائعة الصيت نجم الخضر ليكون اللاعب الأفضل على مستوى “المغرب العربي ” في رابع نسخة من اللقب في منافسة مع ثمانية مرشحين آخرين .

كما تواجد إسم النجم الجزائري ضمن قائمة مكونة من 100 لاعب، اعتبرتهم مجلة ” فور فور تو” البريطانية العريقة الأفضل في العالم خلال عام 2016 ، حيث كان في المركز الـ 37 ، كما تواجد محرز ضمن قائمة اللاعبين الأفضل في هذا العام على الصعيد العالمي بحسب صحيفة ” الغارديان” البريطانية.

ويتواجد رياض محرز في أفضل رواق لنيل جائزة الكرة الذهبية الجزائرية التي تمنحها صحيفة “الهداف” المحلية في نسختها السادسة عشرة، بعدما رشحته بجانب عدد من نجوم المنتخب على غرار إسلام سليماني والعربي هلال سوداني وفوزي غلام.

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