الخارجية الأمريكية : تصريحات أردوغان حول دعم التحالف لـ ” داعش ” مضحكة و سخيفة

وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لجماعات إرهابية في سوريا بأنها “مضحكة” و”سخيفة”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.

ونفت الخارجية الأميركية تقديم أي أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية، مشيرة إلى أنها لديها “مخاوف من وصول مثل هذه الأسلحة لسوريا”.

وقال الرئيس التركي إن الغرب نكث بوعوده في سوريا، متهما شركاء أنقرة بدعم “تنظيمات إرهابية” بينها تنظيم داعش.

وقال أردوغان: “قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها”، مضيفا: “سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه”.

عكس السير