العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية التي سقطت قبل وصولها إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء، انه تم العثور على الصندوق الاسود الثاني للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود.

وقال الجيش الروسي ان “مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل” صباح الاربعاء، ما يشكل عنصراً حاسماً في تحديد اسباب الكارثة التي اوقعت 92 قتيلاً بينهم اكثر من 60 عضواً في جوقة الجيش الاحمر الشهيرة.

ونقلت وكالات الانباء عن الجيش قوله انه تم العثور ايضاً على 15 جثة واكثر من 200 “قطعة من اشلاء جثث الضحايا” وغالبيتها نقلت الى موسكو حيث سيتم التعرف على هوياتها.

وكانت فرق البحث التي تعمل في منطقة تحطم الطائرة ليلاً نهاراً منذ الاحد، عثرت على الصندوق الاسود الاول صباح الثلاثاء “في حالة مرضية”.

وتابعت وزارة الدفاع “منذ بدء عمليات البحث، تم العثور على 12 قطعة كبيرة و1547 من الحطام الصغير للطائرة”.(AFP)

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