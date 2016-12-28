الكشف عن أعداد اللاجئين الذين غادروا ألمانيا طواعية أو ترحيلاً في 2016

غادر نحو 55 ألف مهاجر في ألمانيا البلاد طواعية عائدين إلى أوطانهم خلال عام 2016.

وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (28 كانون الأول/ديسمبر 2016) استناداً إلى تقديرات داخلية لـ”المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين” أن هذا العدد غير مسبوق منذ 16 عاماً.

وبحسب التقرير، كان أغلب العائدين ينحدرون من دول غرب البلقان، وكانت فرصهم ضئيلة في الحصول على حق بقاء دائم في ألمانيا.

وجاء في المرتبة الأولى الألبان بنحو 15 ألف عائد حتى تشرين ثان/نوفمبر الماضي، يليهم مهاجرون من صربيا والعراق وكوسوفو بواقع 5 آلاف مهاجر لكل دولة.

وبحسب التقرير بلغ عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خلال العام الجاري نحو 25 ألف مهاجر، أي أقل من 50% من نسبة المهاجرين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية.

وحصل المغادرون طواعية من ألمانيا على دعم مالي من السلطات المختصة قبل مغادرتهم البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المغادرة الطوعية المدعومة بأموال من الدولة تجنب المغادرين أعباء الترحيل القسري والمنع من دخول ألمانيا لعدة سنوات، كما أنها توفر أعباء مالية على السلطات. (DPA)

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