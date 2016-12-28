المجلس التأسيسي التابع لوحدات الحماية الكردية يحذف كلمة ” روجآفا ” من النظام الذي سيعلن عنه في الشمال السوري

قالت وسائل إعلام كردية، إن المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية (حزب الاتحادي الديمقراطي /صالح مسلم – الوحدات الكردية/ وحلفاؤه)، قرر التخلي عن تسمية “روجآفا”.

ونقلت شبكة “رووداو” الكردية عن مصادر من داخل “اجتماع الفيدرالية” في يومه الثاني، بمدينة الرميلان، أن “المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا”، قرر بالإجماع تغيير اسم الفيدرالية ليصبح “النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا”.

ويشكل المجلس التأسيسي، المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمادها، وتتبع له المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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