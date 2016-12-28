بالفيديو .. حديقة أسترالية تتحول إلى منطقة شلالات ضخمة بفعل الأمطار الغزيرة

على الرغم من أن حديقة أيرز روك تقع في قلب المناطق النائية القاحلة في أستراليا، إلا أنها تحولت ليوم واحد فقط إلى ما يشبه جنة غنّاء تتدفق منها العيون وتنهمر من بين صخورها الشلالات، بعدما شهدت أمطاراً غزيرة جداً خلال الأيام القليلة الماضية.

ضربت عاصفة مطرية هوجاء منطقة أولورو الأسترالية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، الأمر الذي أدى إلى تشكل السيول ونشوء شلالات ضخمة على الصخور التي يبلغ ارتفاعها 863 متراً.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قال مدير الحديقة، مايك ميسو، في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية بأن السلطات المعنية أغلقت الحديقة الوطنية حرصاً على سلامة زوارها والعاملين فيها.

وأضاف ميسو بأن كميات كبيرة من المياه غمرت أجزاء واسعة من الحديقة والمناطق المحيطة بها، بعدما شهدت هطول ما يقارب 400 ميلي ليتر خلال أسبوع واحد فقط.

وقالت الشرطة المحلية في تصريح أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية، بأن الفيضانات احتجزت نحو 400 شخص على الطرقات، وأن عدداً كبيراً من المنازل تضررت جراء وصول مياه الفيضانات إليها، وتم إجلاء 69 شخصاً من مدرسة محلية.

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