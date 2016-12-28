بالفيديو .. لحظة انفجار محطة لتوليد الطاقة في بريطانيا

انفجرت محطة لتوليد الكهرباء في مدينة إسيكس البريطانية، مما أدى إلى تطاير أكثر من 40 كيلوغراماً من الكتل الخراسانية في الهواء وتضرر سيارتين وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30 منزلاً ، حيث بدأ الدخان يتصاعد من المحطة، قبل أن يصدر صوت انفجار ضخم، نشر حالة من الرعب بين السكان والمارة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان عمران يوسف (21 عاماً) شاهداً على الانفجار، وقام بتصوير ما يحدث من نافذة غرفة نومه، ويقول إنه خشي أن تؤدي الأحجار الإسمنتية المتطايرة بمتقل أحد المتواجدين في المكان، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يضيف عمران: “أنا أعمل في مجال الأدوات الكهربائية، وعندما شاهدت هذا الكم الكبير من الدخان توقعت أن انفجاراً سيحدث ، وكان أحد العمال يقف في المكان، واستطاع أن ينجو بعد أن ابتعد في الوقت المناسب”.

وكان مجموعة من العمال والمهندسين يعملون في المكان قبل وقوع الحادثة، ولم يعرف بعد السبب الذي أدى إلى الانفجار، حيث تشير التوقعات الأولية إلى وقوع تماس بين طرفي كابلين غير معزولين بشكل جيد، أو أن هناك زيادة في التحميل على الشبكة في المنطقة.

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