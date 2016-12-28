بعد إقصائها .. مشتركة في برنامج “ أراب آيدول ” تصف الفنانة الإماراتية أحلام بـ ” ملكة البقر ” ( فيديو )

صعّدت المشاركة الجزائرية، كاميليا ورد، المقصية من برنامج “أراب آيدول” من هجومها على الفنانة الإماراتية أحلام التي تعتبرها سببًا في إقصائها، ووصفتها في أحد مقاطع الفيديو بـ”ملكة البقر”.

و كتبت المرشحة التي لم تتقبل خروجها من المسابقة على “تويتر” بعد إقصائها : “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني بسبب ظلمك لي دعوتي ستأخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولت أن تأخدي مني أكثر شيء أحبه”.

ووفق ما افادت شبكة إرم نيوز ، استمرت “ورد” بالتهجم على أحلام في محاولة لصب جام غضبها عليها، إذ خصصت لاحقا بضع تدوينات للنيل منها، فوصفتها بأنها ظالمة وأنّ “كاميليا تاج رأسها” و ”زعزعت عرشها” وأشياء من هذا القبيل.

وتفاعل جمهور المشتركة الجزائرية مع الموضوع بوسم #أحلام_مقهورة_من_كاميليا، فهاجموا الفنانة الإماراتية بأسلوب خرج -في الكثير من الأحيان- عن حدود الأدب.

وعلى غير عادتها، لا تزال أحلام تلتزم الصمت.

عكس السير