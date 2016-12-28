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بعد إقصائها .. مشتركة في برنامج “ أراب آيدول ” تصف الفنانة الإماراتية أحلام بـ ” ملكة البقر ” ( فيديو )

‏16 دقيقة مضت كوكتيل اضف تعليق

صعّدت المشاركة الجزائرية، كاميليا ورد، المقصية من برنامج “أراب آيدول” من هجومها على الفنانة الإماراتية أحلام التي تعتبرها سببًا في إقصائها، ووصفتها في أحد مقاطع الفيديو بـ”ملكة البقر”.

و كتبت المرشحة التي لم تتقبل خروجها من المسابقة على “تويتر” بعد إقصائها : “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني بسبب ظلمك لي دعوتي ستأخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولت أن تأخدي مني أكثر شيء أحبه”.

ووفق ما افادت شبكة إرم نيوز ، استمرت “ورد” بالتهجم على أحلام في محاولة لصب جام غضبها عليها، إذ خصصت لاحقا بضع تدوينات للنيل منها، فوصفتها بأنها ظالمة وأنّ “كاميليا تاج رأسها” و ”زعزعت عرشها” وأشياء من هذا القبيل.

وتفاعل جمهور المشتركة الجزائرية مع الموضوع بوسم #أحلام_مقهورة_من_كاميليا، فهاجموا الفنانة الإماراتية بأسلوب خرج -في الكثير من الأحيان- عن حدود الأدب.

وعلى غير عادتها، لا تزال أحلام تلتزم الصمت.

 

 

 

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