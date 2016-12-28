ترامب : لا يمكن أن نستمر في السماح بمعاملة إسرائيل بازدراء تام و عدم احترام

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق “تصريحات نارية” ووضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات الذي انتخب في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، رئيسا للولايات المتحدة على تويتر “لقد بذلت اقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!”.

ولم يحدد ترامب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير أنه “واثق” بفوزه لو أتيح له ان يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترامب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وقبل كلمة لوزير الخارجية جون كيري عن الشرق الأوسط.

وكتب على تويتر “لا يمكن ان نستمر في السماح بمعاملة إسرائيل بازدراء تام وعدم احترام”.

واضاف “كانوا معتادين على وجود صديق كبير في الولايات المتحدة، لكن الامر لم يعد كذلك، وبداية النهاية كانت الاتفاق السيء مع إيران (حول النووي)، والآن دور الامم المتحدة. ابقي قوية يا اسرائيل، العشرين من كانون الثاني/ يناير قريب جدا”.

وسرعان ما رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتناياهو شاكرا ترامب على “صداقته الحارة ودعمه المطلق لإسرائيل”.

وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باعتماد القرار. (AFP)

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