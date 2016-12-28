تعرف على وصفات منزلية لعلاج السعال

أشار البروفيسور أندرياس ميكالزين إلى أن بعض النباتات الطبيعية الموجودة بالمنزل يمكنها تقليل مدة الإصابة بالسعال، والتي قد تصل إلى أسبوعين، حتى مع العلاج بالمضادات الحيوية.

وأوضح رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى إيمانويل بالعاصمة الألمانية برلين أن الزعتر واللبلاب من النباتات، التي لها تأثير إيجابي على السعال. وصحيح أن هذه النباتات لن تقضي على السعال بين عشية وضحاها، ولكن يمكنها أن تقصر مدة الإصابة به وكذلك تخفيف الأعراض.

ومن الوصفات المنزلية، التي تعالج السعال، المواد ذات الطعم اللاذع، مثل الفجل والجرجير والبصل والزنجبيل، بغض النظر عن طريقة الإعداد، سواء كعصير مخلوط بالعسل أو كمسحوق.

وبحسب ما اوردت قناة العربية ، بالنسبة للأشخاص، الذين لا يرغبون في تناول هذه الأعشاب أو الجذور، فإنه يمكنهم إعداد مخلوط من هذه النباتات لدهن منطقة الصدر به، مع مراعاة تجنب التركيز العالي للزنجبيل والتوابل الحارة، وعدم تركها لفترات طويلة حيث أنها قد تؤدي إلى تهيجات حارقة بالجلد.

ومن المواد، التي يشير إليها الأطباء أيضاً، شمع النحل، والذي يمكن تدفئته على الصدر بواسطة مجفف الشعر. وينصح البروفيسور الألماني بضرورة التوجه إلى الطبيب، سواء للأطفال أو البالغين، في حال استمرار السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع أو كان مصحوباً بالحمى. ( DPA )

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