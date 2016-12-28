رونالدو ينال جائزة ” غلوب سوكر ” لأفضل لاعب في العالم

نال البرتغالي #كريستيانو_رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني، جائزة افضل لاعب وافضل ناد في العالم، في حفل جوائز “غلوب سوكر” الذي اقيم امس الثلاثاء في دبي.

وقدم رونالدو هذه السنة اداءا يعد الافضل في مسيرته، فأحرز مع ناديه اللقب الـ 11 في دوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية، وقاد منتخب بلاده لاحراز كأس اوروبا للمرة الاولى.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما هذا الشهر على جائزة “الكرة الذهبية” التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لافضل لاعب، ويتوقع ان ينال جائزة مماثلة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

وغاب النجم البرتغالي عن الحفل، الا انه توجه الى الحاضرين برسالة مصورة قال فيها ان هذه السنة “كانت ربما أفضل سنة لي حتى الآن. فزنا بدوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، فزنا للمرة الاولى مع المنتخب البرتغالي بلقب مهم. احرزت الكرة الذهبية، فزت بكأس العالم للاندية، ماذا يمكنني ان اطلب اكثر من ذلك؟”.

واضاف “الناس لا يزالون يشككون بي، بريال مدريد، بالمنتخب الوطني، ولكن لديكم الدليل. نفوز بكل شيء”. وختم “انها سنة رائعة، انا سعيد”.

وهي المرة الثالثة بعد 2011 و2014، يمنح رونالدو جائزة “غلوب سوكر” التي تنظمها رابطة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي منذ عام 2010.

ومنحت الجائزة العام الماضي للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يسيطر ورونالدو منذ العام 2008، الفوز بالكرة الذهبية لافضل لاعب.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة هذه السنة، ميسي، ومواطنه غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الايطالي، وزميل رونالدو في ريال الويلزي غاريث بايل، والفرنسي انطوان غريزمان لاعب اتلتيكو مدريد، والانكليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي.

ومنح النادي الملكي جائزة “افضل ناد”، ورئيسه فلورنتينو بيريز جائزة “أفضل رئيس”، ومدرب البرتغال فرناندو سانتوس جائزة “افضل مدرب”، بينما قدمت جائزة خاصة لمدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الاسباني اوناي ايمري لقيادته اشبيلية الى لقب الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” في المواسم الثلاثة الاخيرة، وجائزة للمهاجم الكاميروني صامويل ايتو عن مجمل مسيرته.

– محمد صلاح الافضل عربيا –

عربيا، اختير لاعب روما الايطالي المصري محمد صلاح افضل لاعب، متفوقا على مهاجم ليستر سيتي الانكليزي الدولي الجزائري رياض محرز ومدافع يوفنتوس الدولي المغربي مهدي بن عطية.

ومنح لاعب نادي العين الاماراتي عمر عبد الرحمن جائزة افضل لاعب في دول مجلس التعاون الخليجي، علما انه حاز هذا الشهر جائزة أفضل لاعب في آسيا، والتي يمنحها الاتحاد القاري للعبة.

ومنحت جائزة افضل ناد خليجي الى الهلال السعودي. ( AFP )

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