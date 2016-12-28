رويترز عن مصادر روسية : بشار الأسد رئيساً مقلص الصلاحيات حتى 2021 .. و بديله علوي ” أقل استقطاباً “

قالت وكالة رويترز إن سوريا ستقسم إلى مناطق نفوذ إقليمية، كما سيبقى بشار الأسد رئيساً لبضع سنوات، وفق اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة الرؤية الروسية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مثل هذا الاتفاق قد يسمح لقيام مناطق حكم ذاتي (فيدرالي)، يسيطر عليها النظام العلوي، ولكن الفكرة التي لا زالت في مهدها، تحتاج لتوافق النظام والمعارضة، بالإضافة إلى دوري الخليج والولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن أندري كورتونوف، مدير مجلس الشؤون الدولية الروسي، المقرب من وزارة الخارجية، قوله : “لقد كان هناك تحرك نحو تسوية .. سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق نهائي .. لكن المواقف شهدت تحولاً”.

وأضافت نقلاً عن “عدة مصادر”، بأن صلاحيات بشار الأسد سيتم تقليصها وفق الاتفاق بين الدول الثلاث، وستسمح روسيا وتركيا له بالبقاء رئيساً حتى الانتخابات المقبلة (2021)، ليتنحى حينها لمرشح علوي “أقل استقطاباً”.

ولم يتم إقناع إيران بهذا الطرح بعد، ولكن الأسد سيرحل في النهاية، ليحفظ ماء وجهه، مع ضمانات له ولعائلته.

وقال كورتونوف إن اسمين تم ذكرهما كمرشحين بديلين لبشار الأسد، لكنه رفض الكشف عنهما.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه قوله : “لا أعتقد أن الروس والأتراك قادرون على القيام بهذه المفاوضات السياسية بدوننا”.

عكس السير