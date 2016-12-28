سانشيز لا يعرف غوندوغان .. و يسأل برافو : هل هو لاعب شاب ؟

يبدو أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال الإنكليزي لا يعرف الألماني إلكاي غوندوغان لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وهو ما ظهر جليا قبل مباراة القمة التي جمعت الفريقين في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان غوندوغان قد تعرض إلى إصابة أنهت موسمه مع السيتيزنز، فقرر بعدها زملائه مساندته والوقوف إلى جانبه بارتداء قميصه مقلوبا قبل مواجهة أرسنال التي حسمها الفريق السماوي لمصلحته بنتيجة 2-1.

والتقطت عدسة كاميرا إحدى المحطات التشيلية حوارا دار بين سانشيز ومواطنه كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي، والذي كان يرتدي قميص غوندوغان مقلوبا.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، بدا سانشيز مستغربا من ارتداء برافو وباقي لاعبي الفريق الخصم للقميص رقم 8 فسأله مستغربا “ماذا حدث؟ من هذا؟”، فرد برافو عليه قائلا: “لقد أصاب ركبته”.

وعاد سانشيز ليسأل “من هو؟ من الرقم 8؟”، فأجاب برافو قائلا “غوندوغان”.

ووجه سانشيز سؤالا آخرا إلى برافو قال فيه: “هل هو لاعب شاب؟”، فرد برافو “لا، إنه يلعب لألمانيا”.

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