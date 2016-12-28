سيميوني أفضل مدرب لفريق في العالم لعام 2016

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في كرة القدم الأرجنتيني #دييغو_سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني كأفضل مدرب على مستوى الأندية لعام 2016، كما تم اختيار البرتغالي فرناندو سانتوس كأفضل مدرب على مستوى المنتخبات الوطنية.

وحصل سيميوني على 113 نقطة، متقدماً على كلٍ من الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني (108 نقطة) والإيطالي كلاوديو راينيري، مدرب نادي ليستر سيتي الإنكليزي (86 نقطة)، فيما اكتفى صاحب جائزة الموسم الماضي، الإسباني لويس انريكي، مدرب نادي برشلونة الإسباني بالمرتبة السادسة برصيد 24 نقطة.

ويُلاحظ على قائمة أفضل المدربين، تواجد 5 أسماء من الدوري الإنكليزي الممتاز، ويتعلق الأمر بالإضافة لرانيري، بكلٍ من : الإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني والحالي لمانشستر سيتي (الرابع – 62 نقطة) و الألماني يورغن كلوب (السابع – 16 نقطة) و الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو (الثامن – 15 نقطة) والفرنسي أرسن فينغر (الحادي عشر – 4 نقاط).

وتواجد أيضاً 3 مدربين من الدوري الفرنسي، وهم : الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان الحالي والفائز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية الموسم الماضي (الخامس – 38 نقطة) والبرتغالي ليوناردو جارديم من موناكو ولوران بلان المدرب السابق لباريس سان جيرمان اللذين تقاسما المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط لكل واحدٍ منهما.

وطبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، كان للدوري الإيطالي ممثل واحد فقط، وهو ابن البلد ماسيمليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس (التاسع ب6 نقاط) ، بالإضافة لمدرب واحد آخر من جنوب افريقيا، بيتسو موسيماني الذي قاد نادي ماميلودي صنداونز لنيل لقب دوري أبطال إفريقيا، والذي احتل المرتبة العاشرة في القائمة برصيد 5 نقاط.

وعلى مستوى مدربي المنتخبات الوطنية تفوق البرتغالي فيرناندو سانتوس الفائز مع منتخب بلده بلقب بطولة أمم أوروبا، على السويدي لارس لاجربيك مدرب آيسلندا والألماني يواكيم لوف مدرب ألمانيا ، في حين تواجد ديديه ديشان، مدرب فرنسا في المركز الخامس وأنتونيو كونتي، مدرب إيطاليا السابق في المرتبة السادسة.

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