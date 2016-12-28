سيناتور في مجلس الاتحاد الروسي : أردوغان محق حول دعم التحالف لمنظمات إرهابية

قال أليكسي بوشكوف، السيناتور في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان محقاً بشأن دعم التحالف الدولي تنظيمات “إرهابية” على رأسها “الدولة الاسلامية ” و”ي ب ك/ ب ي د”.

وقال بوشكوف في بيان له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، “أردوغان على حق. هناك أدلة كثيرة حول دعم الولايات المتحدة لمنظمات إرهابية. ومساعي إنكار وزارة الخارجية (الأمريكية) هذا الأمر سخيفة”.

ومساء الثلاثاء، قال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الغيني ألفا كوندي، “التحالف كان يقول سنواصل محاربة داعش إلى النهاية، وحتى كانوا يتهموننا بدعم التنظيم، والآن جميعهم تلاشوا عن الأنظار بل على العكس فهم يدعمون التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والذراع السوري لمنظمة بي كا كا (ب ي د / ي ب ك)”.

وأكد الرئيس التركي أن التحالف الدولي، يدعم تنظيمات إرهابية بسوريا وعلى رأسها “داعش”، مشيرا إلى أن بلاده لديها أدلة على ذلك. (ANADOLU)

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