طلال سلو : لا يوجد أي مواجهة بين قواتنا و قوات النظام .. و نحن الحليف ” رقم 1 ” لأمريكا

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إنه يأمل أن يؤدي قرار واشنطن بتخفيف القيود عن تسليح الجماعات المقاتلة في سوريا إلى حصوله على صواريخ مضادة للطائرات.

وقال طلال سلو في مقابلة مع رويترز إنه رغم عدم امتلاك تنظيم الدولة الإسلامية لطائرات حربية إلا أن قواته تريد أنظمة مضادة للطائرات محمولة على الكتف لحماية نفسها من أي أعداء في المستقبل.

ورفض سلو توضيح ما يقصد بالأعداء المحتملين في المستقبل لكنه قال إنه لا يوجد حاليا أي مواجهة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية وداعميها الروس.

وقال سيلو في المقابلة “حاليا ما في طيران يستهدفنا وفي المستقبل قد يستهدفنا الطيران وعلى هذا الأساس نطالب أن يكون لدينا مضادات للطيران حماية لقواتنا في المستقبل.”

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية الحليف “رقم واحد” للولايات المتحدة على الأرض وينبغي أن تكون أول من يتلقى أسلحة.

وفي سياق متصل، هدد سلو في منشور له على صفحته بفيسبوك، بأن “قسد” لن تسمح بمشاركة “أحد” في معركة تحرير الرقة دون موافقتها وشروطها، وذلك تعقيباً على تصريحات تركية تحدثت عن اتفاق مع أمريكا لإشراك فصائل من الجيش الحر في المعركة.

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