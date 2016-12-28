علماء : السجائر الإلكترونية قد تسبب مرض اللثة

سلطت دراسات جديدة الضوء على المخاوف من الضرر الذي يمكن ان يلحق بخلايا اللثة من بخار #السجائر_الإلكترونية ، وجاءت هذه التحذيرات بعد ان اظهرت اختبارات ان المواد المستخدمة في نكهة السجائر الالكترونية تسبب الالتهاب وتتلف النسيج الذي يساعد على تثبيت الأسنان.

واكتشف باحثون في #جامعة_كاليفورنيا ان السجائر الالكترونية تحوي مواد سامة وجسيمات دقيقة يمكن ان تتلف الطبقة العليا لخلايا الفم واللثة. وحذروا من ان التغيرات التي اظهرتها الاختبارات يمكن ان تزيد خطر الاصابة بسرطان الفم.

من جهة اخرى وجد فريق من العلماء في جامعة لافال الكندية ان خلايا نسيج اللثة تتغير وتحدث فيها طفرة عندما تتعرض الى بخار السيجارة الالكترونية. وحذروا من ان الآثار السلبية للسيجارة الالكترونية يمكن ان تسبب امراضاً فموية.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف عن دراسة أخرى في جامعة روتشيستر في نيويورك اكتشفت ان المنكهات في السجائر الالكترونية تسبب الالتهاب وتلف الحمض النووي وان استخدام هذه الأجهزة يتلف النسيج الذي يربط الاسنان بعظم الفك.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن الباحث عرفان رحمن انه “عندما تحترق الأبخرة المنبعثة من السيجارة الالكترونية فان ذلك يدفع الخلايا الى اطلاق بروتينات التهابية وهذا يزيد الضغط داخل الخلايا متسبباً في حدوث تلف يمكن ان يؤدي الى امراض فموية”.

وأصبح ملايين في انحاء العالم يستخدمون السجائر الالكترونية اليوم. وتقول وزارة الصحة البريطانية ان هذه السجائر أكثر اماناً بنسبة 95 في المئة من التبغ.

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