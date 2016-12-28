كونتي : الفوز بلقب الدوري الإنكليزي أهم من الأرقام القياسية

اعتبر الايطالي انطونيو كونتي، مدرب نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم متصدر ترتيب الدوري الممتاز، انه يفضل احراز اللقب على الارقام القياسية، وذلك بعيد تحقيق فريقه فوزه الـ 12 تواليا.

وتغلب تشلسي الاثنين على بورنموث 3-صفر في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري، رافعا رصيده من الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز الى 12، وهو رقم قياسي للنادي. ويبتعد تشلسي بفارق فوزين فقط عن الرقم القياسي الانكليزي الذي يحمله ارسنال (14 فوزا).

وقال كونتي في تصريحات لقناة تشلسي التلفزيونية “أفضل الفوز باللقب اكثر من الرقم القياسي”، علما ان النادي احرز لقب الدوري للمرة الاخيرة في ايار/مايو 2015 باشراف البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتولى كونتي مهامه في تشلسي خلفا لمورينيو الذي اقيل اواخر العام الماضي، ويتولى هذا الموسم تدريب مانشستر يونايتد.

و رأى كونتي الذي تولى سابقا تدريب المنتخب الايطالي ونادي يوفنتوس، ان “الارقام القياسية مهمة، ولكنها ليست كل شيء، فمن المهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط”.

اضاف “ان نكون في تاريخ هذا النادي ونفوز في 12 مباراة تواليا يعد امرا رائعا، ولكننا مع اللاعبين نريد مواصلة ذلك”.

ويتصدر تشلسي ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وتسع نقاط عن ليفربول الثالث الذي يلتقي ستوك سيتي الثلاثاء ضمن المرحلة نفسها من الدوري.

وحقق ارسنال الرقم القياسي في الانتصارات المتتالية (13 فوزا في 2001-2002، وفوز في افتتاح موسم 2002-2003)، ويليه تشلسي ومانشستر يونايتد الذي حقق 12 فوزا في موسم 1999-2000.

وتسعى الفرق التي تواجه تشلسي، الى تعديل خططها لتتلاءم مع التغيير الذي احدثه كونتي في تكتيك فريقه. واعتمد بورنموث مثلا على ثلاثة لاعبين في الدفاع، الا ان ذلك لم يمنع الفريق اللندني من هز الشباك عبر الاسباني بدرو رودريغيز (هدفان) والبلجيكي ادين هازار من ركلة جزاء.

واعتبر كونتي انه “بعد 12 فوزا متتاليا، كل فريق يواجه تشلسي سيحاول ايضا تغيير تشكيلته. لقد حدث ذلك ايضا عندما كنت مدربا ليوفنتوس”، مؤكدا انه “يجب ان نكون مستعدين للتغييرات في تشكيلات اي فريق منافس. اعتقد ان ذلك يعني احتراما كبيرا لنا”. ( AFP )

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