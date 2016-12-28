مخيتريان يدخل قلوب عشاق ” الشياطين الحمر ” بهدف عالمي ( فيديو )

خطف النجم الأرميني هنريك مخيتريان مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأنظار في المباراة التي فاز بها فريقه على ضيفه سندرلاند 3-1، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل مانشستر الهدف الثالث عن طريق البديل هنريك مخيتريان في الدقيقة 86 بعد تمريرة حاسمة من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، تلقى قائد منتخب أرمينيا تمريرة عرضية من إبراهيموفيتش، ولكن مخيتريان سبقها، لكنه استدرك الأمر بضربة كعب على طريقة “العقرب” سجل منها هدفا أمّن به الفوز لفريقه في المباراة.

وأبدى مخيتريان سعادته الكبيرة بتسجيله الهدف الرائع، وقال إنه كان يتوقع الكرة أمامه، “لكنني كنت أسرع منها واستخدمت الكعب لوضعها في المرمى.. وسجلت الهدف.. أنا فرح جدا ومتحمس للمستقبل”.

واعتبر مدرب الشياطين الحمر البرتغالي جوزيه مورينيو أن الهدف مهم بالنسبة للنجم الأرميني، خصوصا في ظل تحسن مستواه وتعرضه للإصابة.

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