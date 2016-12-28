مرض نادر يحول عظام طفلة بريطانية إلى ” تراب “

تعاني طفلة بريطانية من مرض وراثي نادر يجعل عظامها تتفتت كالتراب، وتسبب بحرمانها من القدرة على المشي أو الحركة.

وكان الأطباء شخّصوا إصابة ليا سودن البالغة من العمر 5 سنوات بالمرض الغريب عام 2012، بعد أن أظهرت صور الأشعة السينية تفتت أجزاء من عظامها. حيث يقول الأطباء إن المرض يتسبب بتحور وانتقال خلايا الدم عبر الجسم، ويتسبب بآفات خطيرة أينما حل.

ويشبه البعض المرض بالسرطان، وهاجم عظام ليا في منطقة الحوض والوركين والقدمين والفك، ولم تعد قادرة على المشي، واضطرت إلى جر ساقيها خلفها للانتقال من مكان إلى آخر، قبل أن يكتشف الأطباء ماهية المرض الغامض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، تقول والدة ليا أنجيلا سودن (43 عاماً) “كان من الصعب مشاهدة ابنتي وهي تنتقل من اللعب والجري من مكان لآخر، إلى محاولة الزحف من جديد كطفل في شهره السادس”.

وأضافت الأم “عندما قام الأطباء بأخذ خزعة من الورم، اكتشفوا أنه ناتج عن مرض وراثي نادر، وكشفت صور الأشعة الصينية أنه انتشر في جميع خلايا جسدها. لقد أكل المرض العظام في قدمها، وكانت هناك حفرة عميقة وعظام الناحية اليسرى من الحوض أصغر ومختلفة تماماً عن الناحية اليمنى”.

وكان على ليا الخضوع لعلاج بالستروئيدات والعقاقير الكيماوية لمدة عام كامل، واعتقدت والدتها في عيد ميلادها الثالث أنها كانت على الطريق الصحيح للشفاء، قبل أن يكشف سقوطها في بركة السباحة عن أمر أسوأ، حيث بدأ المرض بمهاجمة دماغ الطفلة.

وخضعت ليا للعديد من العمليات الجراحية لإزالة السوائل التي تراكمت في الدماغ، وساعد الأصدقاء والدتها على جمع التبرعات لتصطحبها في رحلة إلى ديزني لاند قد تكون الأخيرة بالنسبة لها.

عكس السير