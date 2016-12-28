مصادر إعلامية كردية : وحدات الحماية تسحب عناصراً من الشيخ مقصود لريف حلب الشمالي .. و مقر عسكري روسي في دائم في الحي

نقلت شبكة “رووداو” الكردية عن مصادر لم تسمها، أن وحدات الحماية الكردية سحبت عدداً من عناصرها، مساء الاثنين الماضي، من حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرتها في حلب.

وأضافت المصادر : “قيادة وحدات حماية الشعب قررت وبشكل مفاجئ انسحاب أكثر من 50 مقاتلاً من حي الشيخ المقصود إلى جبهات القتال في ريف حلب الشمالي (منطقة الشهباء)”، علماً أن “المقاتلين الذين تم سحبهم من الحي كانوا قد جاؤوا في صيف العام الجاري”.

وقالت الشبكة إن وفداً عسكرياً روسياً “كان قد زار حي الشيخ مقصود في وقت سابق، واجتمع مع حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، وطالب الوفد الروسي بتأمين مقر عسكري دائم لهم في الحي”.

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