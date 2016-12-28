مورينيو يخشى ” طعنة الغدر ” من مانشستر يونايتد

قال البرتغالي #جوزيه_مورينيو، أنه بدأ في الحد من تصرفاته، على خط التماس، منذ أصبح مديراً فنياً لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، مشيراً إلى رغبته في البقاء مدرباً لفريق “الشياطين الحمر” لأطول فترة ممكنة.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في مباراة إيفرتون جلست لمدة 90 دقيقة. أحب الوقوف على الخط. لكن هل تعرفون لماذا؟ لأني أخشى الطرد”.

وأضاف “لم أّغيِّر من طبيعتي، أو شغفي، بل أنا أفعل ذلك لحبي بأن أكون قريباً من للمباراة، والرغبة في التواصل مع اللاعبين من خط التماس”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، تحدث مورينيو عن تجربته مع نادي مانشستر يونايتد الذي التحق به في شهر يونيو الماضي، فقال: “أود البقاء لفترة طويلة. سوف يتخلصون مني عندما يريدون، ليس عندما أريد أنا، لأني لا أريد الرحيل”.

وتابع: “بالنسبة لي كمدرب، ليس هناك اختلاف بين مدن لندن، وميلان، ومدريد، ومانشستر، وبكين، أو شنغهاي. أنا لا أذهب للمدن بغرض الاستمتاع. أنا أذهب إليها للعمل، وجعل الناس سعداء”.

وأوضح: “أنا أصل إلى ملعب التدريب في الثامنة صباحاً، وأغادره عادة بالسادسة مساءً. أنا هنا لأفعل ذلك. لقد اخترت هذه المهنة، لأني أريد أن أكون كذلك. أنا في النادي الذي أرغب فيه”.

وأضاف: “لقد حققت النجاح، وفزت بالألقاب، لكني لم أكن سعيداُ تماماً بما كنت أفعله. شعرت أنني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل وتقديم المزيد”.

وختم المدرب البرتغالي قائلاً: “لكن في هذه اللحظة، أنا سعيد بما أقوم به. أنا ذاهب لمطاردة السعادة في نهاية المطاف بكرة القدم، وهي الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب”.

يُشار أنّ نادي مانشستر يونايتد، وبعد بداية موسم متذبذبة من حيث النتائج، فانه عاد بكل قوة في الأسابيع القليلة الماضية، على غرار الفوز المحقق مساء الإثنين على سندرلاند (3-1) لحساب الجولة ال18 من الدوري الإنكليزي الممتاز، ما جعله يحتل المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، بفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

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