وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر أيقونة ” حرب النجوم “

توفيت النجمة الأميركية، كاري فيشر، التي لعبت دور الأميرة ليا الشهير في سلسلة حرب النجوم امس الثلاثاء، عن عمر ناهز 60 عاما، حسبما ذكر أحد المقربين لعائلتها.

وقال بيان للمتحدث باسم العائلة سيمون هولز: “بحزن شديد أكدت بيلي لورد أن أمها الحبيبة كاري فيشر توفيت في الساعة 8:55 هذا الصباح”.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، أصيبت الممثلة الأميركية، السبت الماضي، بأزمة قلبية خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس، وأن الركاب حاولوا مساعدتها قبل أن تنقل إلى المستشفى بسرعة لدى هبوط الطائرة، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وكانت فيشر البالغة من العمر 60 عاما في جولة ترويجية لأحدث كتبها “يوميات الأميرة”.

وكانت فيشر قد ظهرت في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم “حرب النجوم: صحوة القوة” الذي صدر في العام الماضي، وكتبت 4 روايات و3 سير ذاتية، وكانت متزوجة بالموسيقار بول سايمون، وهي ابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز.

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