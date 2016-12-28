” يويفا ” يشيد بزين الدين زيدان بعد إنجازاته مع ريال مدريد

أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الانجازات التي حققها مع نادي ريال مدريد في عام 2016 في أول تجربة تدريبية له كمدير فني لأحد الأندية الأوروبية.

وكان زيدان قد تولى الإشراف على الجهاز الفني لنادي ريال مدريد في مطلع شهر يناير المنصرم خلفًا للإسباني رافائيل بينيتيز، بعد الظروف العسيرة التي كان يعيشها ” الأبيض الملكي ” في الموسم المنصرم.

ونشر “يويفا” على موقعه الإلكتروني تقريرًا استعرض فيه المزايا التي حققها زيدان بفضل انجازاته مع الريال، معتبرًا أن عام 2016 كان عام زيدان بالنسبة للمدربين، وذلك بعدما قاد “الميرنغي” لإحراز ثلاثية دولية من خلال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب اتلتيكو مدريد وكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية وكأس العالم للأندية على حساب نادي كاشيما الياباني.

وعلى مدار عام 2016 خاض ريال مدريد تحت إمرة زيدان 53 مباراة لم يخسر منها سوى مباراتين فقط، و كانت ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وفولفسبورغ في دوري أبطال أوروبا مقابل 40 انتصارًا و 11 تعادلاً.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، انضم زيدان إلى قائمة المدربين المتميزين بنجاحهم في التتويج بلقب “صاحبة الأذنين” في أول تجربة لهم على غرار الإسبانيين بيب غوارديولا وفيسنتي ديل بوسكي والهولندي جوس هيدينك وآخرين.

كما انه أول مدرب فرنسي مولود بفرنسا ينال لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على اعتبار ان هيلينيو هيريرا الفائز بهذا اللقب مع نادي إنتر ميلان الإيطالي كان فرنسيًا بالجنسية المكتسبة فقط .

كما أصبح زيدان الخامس الذي ينجح في الظفر بكأس السوبر الأوروبي كلاعب ثم كمدرب بعدما نالها لاعبًا مع نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 1996 ، ثم مدربًا مع نادي ريال مدريد في 2016 ، فيما أصبح الرابع الذي يتوج بلقب مونديال الأندية كلاعب وكمدرب.

كما حقق زيدان مع نادي ريال مدريد أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في تاريخ النادي، والتي بلغت 16 انتصارًا، بالإضافة إلى نجاحه في تحقيق أطول سلسلة بدون خسارة، والتي بلغت بعد تتويجه بمونديال الأندية 37 مباراة.

كما حقق زيدان مع “الأبيض الملكي ” أفضل بداية له في “الكلاسيكو” ضد الغريم التقليدي نادي برشلونة في الدوري الإسباني، عندما فاز عليه الموسم المنصرم في “الكامب نو” بهدفين لهدف ثم تعادل معه هذا الموسم على نفس الملعب بهدف لمثله.

وأخيراً نجح “زيزو ” أيضًا في قيادة ريال مدريد لإعتلاء صدارة الترتيب العام للدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي نادي برشلونة، مستفيداً من تعثر الأخير وإهداره للعديد من النقاط.

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