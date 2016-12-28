6 أشخاص يلقون حتفهم بعد حبسهم بدورة مياه صغيرة في أندونيسيا

عثرت الشرطة في العاصمة الإندونيسية ، على ستة أشخاص بينهم طفل في التاسعة من عمره، مختنقين في دورة مياه صغيرة حبسهم فيها لصوص مسلحون في اليوم السابق.

والجرائم الصغيرة شائعة في جاكرتا التي يقطنها عشرة ملايين نسمة، لكن الجرائم العنيفة بما في ذلك السطو المسلح نادرة.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، قال المتحدث باسم الشرطة أرغو يوونو، إن نحو أربعة لصوص اقتحموا المنزل الواقع في أحد الأحياء الراقية.

وأضاف يوونو أن اللصوص “حبسوا 11 شخصا هم أفراد الأسرة والخدم والسائقون في دورة مياه مساحتها مترين في متر ولم يعثر عليهم حتى صباح الثلاثاء.

وأردف أن خمسة ناجين نقلوا إلى مستشفى في حالة خطيرة.

وقال قائد شرطة شرق جاكرتا “عندما تم فتحها من قبل الأمن .. نقل ستة منهم إلى أحد المستشفيات حيث توفي أحدهم. وعثر على خمسة متوفين في موقع الحادث”.

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