700 ألف جنيه أسبوعياً لواين روني من أجل الانتقال إلى الدوري الصيني

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية أن المهاجم الإنكليزي #واين_روني مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي قد تلقى عرضًا ماليًا مغريًا للانتقال للعب في الدوري الصيني من نادي غوانغزو إيفرغراند في الميركاتو الصيفي المقبل لعام 2017.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن إدارة النادي الأغنى في الصين قدمت عرضًا للفتى الذهبي بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني ليكون بالتالي صاحب أعلى راتب أسبوعي في العالم باحتساب الرواتب الحالية للاعبين.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، يتقاضى المهاجم المخضرم حالياً من خزينة نادي مانشستر يونايتد راتبًا أسبوعيًا قدره 300 ألف باوند إسترليني ، غير ان وضعيته في الفريق ليست مريحة بعدما خرج من الحسابات التكتيكية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وضعه على دكة الاحتياط مع بداية الموسم الرياضي.

ورغم وضعية الفتى الذهبي مع “الشياطين الحمر” التي تحفزه على قبول العرض الصيني والانتقال إلى غوانغزو إيفرغراند، إلا أن واين روني قد يفضل البقاء في مسرح الأحلام بـ “الاولدترافورد ” لضمان تواجده مع المنتخب الإنكليزي لغاية نهائيات مونديال روسيا 2018 ، كما انه يطمح لبصم إسمه في تاريخ اليونايتد من خلال تحطيمه لرقم الأسطورة بوبي شارلتون كأفضل هداف في تاريخ النادي، بعدما سجل 249 هدفًا في مختلف الاستحقاقات، حيث يحتاج روني لهدف واحد لمعادلته وهدفين لكسر هذا الرقم، إذ سجل 248 هدفًا حتى الآن منذ انضمامه إلى الفريق في صيف عام 2004.

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