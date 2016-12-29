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أردوغان: الجيش السوري الحر ليس إرهابيا بل هو مقاومة مشروعة من أجل #سوريا ونحن دعمناه وسنواصل دعمه

‏3 دقائق مضت ورد الآن اضف تعليق

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