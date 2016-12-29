أردوغان : شركاؤنا في حلف ” الناتو ” تخلوا عن مساعدتنا في حربنا ضد ” داعش “

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن شركاءه في حلف شمال الأطلسي “ناتو” تخلوا عن بلاده في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمالي سوريا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله الخميس، إنه عند الحملة التركية للاستيلاء على مدينة الباب في سوريا لم تظهر أي دول من دول الحلف ولا أي قوى أخرى متحالفة في المنطقة “حتى أقل قدر من الدعم فقط”.

وفي خطابه بالعاصمة أنقرة كان الرئيس التركي قد اتهم “أمريكا بصفة خاصة”، بعدم دعم تركيا، وحذر في الوقت ذاته من إمكانية أن تنقلب الجماعات الإرهابية في أي وقت ضد أية دولة تدعمها.

ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، اتهامات أردوغان بشدة بأنها تدعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتورد أسلحة إلى ميليشيات الأكراد في سوريا.

يشار إلى أن أردوغان تقارب مجدداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر الماضية بعد أزمة استمرت طويلاً.

وتسعى أنقرة وموسكو حالياً، لهدنة واسعة النطاق في سوريا من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام ، بحسب الحكومة التركية. (DPA)

عكس السير