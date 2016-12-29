ألمانيا : أطفال يتبرعون بمصروفهم الشخصي لحلب

تبرع أطفال في مدينة كولونيا الألمانية، أول أمس الأربعاء، بمصروفهم الشخصي، لأطفال مدينة حلب.

وخلال فعالية نُظمت في المدينة للتعريف بحملة مساعدات من أجل حلب، نظمها كل من اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوربيين (UTED)، والهلال الأحمر التركي، أقدم أطفال في الفعالية على إعطاء ما جمعوه من مصروفهم الشخصي لرئيس الاتحاد “ظفر صاري قايا” من أجل مساعدة أطفال حلب.

وفي تصريح للصحافيين، قال صاري قايا، إن سوريا تحولت إلى مركز لحروب وصاية بين قوى عالمية وإقليمية، ودخلت في مرحلة تسودها مأساة إنسانية كبيرة، تجاوزت كافة الحدود الإنسانية، وتحولت إلى مجزرة ضد الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال في حلب أمام أنظار المجتمع الدولي.

ولفت صاري قايا، إلى أن منظمات حقوق الأطفال والنساء والإنسان “التزمت الصمت” رغم أن ما تشهدت المنطقة يعد “جريمة حرب”، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها تركيا من أجل إجلاء وإنقاذ المدنيين من حلب، يجب أن تكون درسَا للبلدان التي تقول عن نفسها إنها مهد لحقوق الإنسان والديمقراطية. (ANADOLU)

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