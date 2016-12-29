ألمانيا : تراجع طفيف لعدد الهجمات على مراكز إيواء اللاجئين في 2016

أعلن المكتب الألماني لمكافحة الجرائم بحسب ما نقلت عنه صحيفة “دي فيلت” يوم الأربعاء عن تراجع طفيف لعدد الهجمات على نزل اللاجئين في البلاد خلال عام 2016 مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.

وأوضح المكتب اليوم أنه تم تسجيل 921 جريمة من هذا النوع حتى 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري. يذكر أن عدد مثل هذه الجرائم بلغ 1031 جريمة في إجمالي العام الماضي.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “دي فيلت” لم يذكر المكتب أية أسباب محتملة لهذا التراجع الطفيف.

ويرجح المحققون وجود خلفية يمينية وراء 857 حالة من الهجمات التي وقعت حتى الآن خلال هذا العام، لافتين إلى أنه لا يزال من غير الممكن استبعاد وجود دافع سياسي في 64 حالة أخرى حتى الآن.

وأضاف المكتب الاتحادي أنه غالبا ما كانت هناك خسائر مادية إثر هذه الهجمات، موضحا أنه تم رصد ذلك في 371 حالة، وكانت الهجمات عبارة عن جرائم دعائية في 211 حالة.

وأشار المكتب إلى أنه تم ارتكاب أعمال عنف ضد نزل لاجئين في أكثر من 150 حالة حتى الآن هذا العام، من بينها 66 حريقا متعمدا وأربعة تفجيرات.

وكان المحققون قيموا 177 حالة من هجمات العام الماضي ضد نزل اللاجئين على أنها أعمال عنف، وكان من بينها 94 حريقا متعمدا وثمانية تفجيرات.

يذكر أنه تم تسجيل 199 جريمة فقط ضد نزل لاجئين بألمانيا خلال عام 2014 بأكمله، من بينها 28 حالة كانت جرائم عنف. (DPA)

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