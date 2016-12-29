ألمانيا : تعديلات على الخطة الأمنية استعداداً لاحتفالات رأس السنة في كولونيا

قال رئيس شرطة مدينة كولونيا الألمانية، يورغن ماتياس، إنه بعد اعتداء برلين تم إدخال تعديلات على الخطة الأمنية في المدينة استعداداً لاحتفالات رأس السنة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك حواجز على الطرقات في مناطق إضافية تحسبا لأعمال مشابهة لما حدث في العام الماضي.

وقال ماتياس: “للإرهاب وجوه عديدة وأظهر لنا الأسبوعان الأخيران إلى أي مدى يمكن أن يكون أمننا هشاً”، مؤكدا أنه مقتنع أن الشرطة مستعدة جيدا لذلك.

غير أنه عاد وأردف أنه “ليس بالإمكان ضمان الأمن مائة في المئة”.

كما أعلن مسؤول في الشرطة الاتحادية الألمانية أنه تم تجهيز وحدات للتدخل السريع بمناسبة احتفالات رأس السنة وأن هذه الوحدات بمقدورها الوصول بالطائرات المروحية وبسرعة إلى أي مكان. وأضاف أن “مدينة كولونيا تحتل صدارة اهتماماتنا”.

يذكر أنه خلال ليلة رأس السنة الماضية شهدت مدينة كولونيا أوضاعا فوضوية حول محطة القطار الرئيسية بها وحدثت الكثير من الاعتداءات الجنسية. لذا من المقرر الاستعانة بنحو 1500 فرد شرطة في وسط المدينة وحدها هذا العام. (DPA)

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