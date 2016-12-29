ألمانيا : نائبة ميركل تتكلف بإيصال هدية اللاجئين الإيرانيين المتضامنين مع الثورة السورية للمستشارة

بعدما أخفق طالبي لجوء في إرسال هدية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبر البريد، تعتزم يوليا كلوكنر نائبة ميركل في الحزب المسيحي الديمقراطي تسلهم الهدية وإيصالها بنفسها للمستشارة.

وكان طالبي اللجوء الإيرانيين أراش إسماعيل زاده ووالده محمد إسماعيل زاده، تركا هدية لميركل في مكتب بريد ببلدة ناوهايم في ولاية راينلاند-بفالتس.

ولكن موظفة البريد اشتبهت في الطرد وأبلغت الشرطة التي حضرت في مهمة مكونة من تسعة أفراد ومعهم كلب مدرب على الكشف عن المتفجرات، وتبين أن الطرد يحتوى فقط على تمثال منحوت يدويا أراد اللاجئان من خلاله التعبير عن حبهما لألمانيا.

وبحسب تقرير صحفية “راين-تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، تعتزم كلوكنر رئيسة حزب ميركل في الولاية تسليم الهدية لميركل بنفسها في منتصف شهر كانون الثاني /يناير القادم خلال اجتماع لمجلس إدارة الحزب في مدينة بيرل بولاية زارلاند الألمانية.

وقالت كلوكنر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية إنها تتفهم حذر الشرطة، واستدركت قائلة، إنه أمر مؤثر أن ترى مثل هذا السلوك من لاجئين أراد التعبير عن شكرهما للمستشارة.

وأشارت إلى أنها ترغب أيضا في الالتقاء باللاجئين في بداية شهر كانون الثاني /يناير المقبل.

وتابعت كلوكنر قولها “أنا على يقين أن انشراح القلب للأشخاص الذين هم بحاجة حقا للمساعدة والذين لديهم نوايا حسنة، لا يستثني التطبيق الصارم للقوانين واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية”. (DPA)

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