أمريكا تؤكد مقتل أحد كبار قياديي ” داعش ” في سوريا

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الخميس إن أحد كبار قياديي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا قتل في ضربة جوية للتحالف مؤكدا أنباء ترددت من قبل.

وقال المتحدث إن أبو جندل الكويتي قتل يوم الاثنين الماضي قرب سد الطبقة وهو هدف استراتيجي بشمال سوريا قرب مدينة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في البلاد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد تحدث يوم الثلاثاء عن احتمال مقتل الكويتي خلال الاشتباكات مع سعي التنظيم لمنع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من التقدم باتجاه السد.

ولم تؤكد الدولة الإسلامية النبأ بعد.

وقال التحالف إن الكويتي شارك في عملية استعادة الدولة الإسلامية لمدينة تدمر هذا الشهر ثم توجه إلى الطبقة للمساعدة في تعزيز دفاعات التنظيم في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال البيان “شارك أبو جندل في استخدام المركبات الانتحارية والعبوات الناسفة البدائية والأسلحة الكيماوية ضد قوات سوريا الديمقراطية… ومقتله سيقلل قدرة داعش على الدفاع عن الرقة وشن عمليات في الخارج ضد الغرب”. (REUTERS)

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