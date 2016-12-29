أنصار تنظيم ” داعش ” يدعون إلى شن المزيد من الهجمات في أوروبا خلال عيد الميلاد

حثت جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأربعاء أنصار التنظيم المتشدد على تنفيذ هجمات على أهداف مثل الأسواق والمستشفيات في أوروبا خلال فترة عطلة عيد الميلاد وطالبت المسلمين بالابتعاد عن أماكن احتفالات المسيحيين.

جاء التهديد في الوقت الذي كثفت فيه السلطات الأوروبية إجراءات الأمن في أعقاب هجوم دهست خلاله شاحنة حشدا في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا هذا الشهر. وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم.

ونشرت قناة ناشر الإخبارية التي تدعم الدولة الإسلامية الرسالة على الانترنت مرفقة بصور لمقاتلين يحملون أسلحة وسكاكين وسانتا كلوز والرنة وشجرة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة الموجهة لأنصار التنظيم في أوروبا إن الاحتفالات والتجمعات والأسواق والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية وحتى المستشفيات كلها أهداف.

وقالت إن الدولة الإسلامية ستبدل “ألعابهم” النارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات وستحول الغناء والتصفيق إلى بكاء وعويل. (REUTERS)

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