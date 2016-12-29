ازدياد حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء الكولومبيات

سجلت كولومبيا ارتفاعا بنسبة 7,5 في المئة في العنف الجنسي ضد النساء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع أكثر من 15 ألف حالة معلنة، بحسب ما أشار معهد الطب الشرعي.

وفي المجموع، تم تسجيل 15082 حالة اعتداء جنسي ضد النساء بشهر يناير وأكتوبر، في مقابل 14021 حالة خلال الفترة نفسها من العام 2015، و12614 في العام 2014، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المعهد، بعنوان “العنف الجنسي في كولومبيا”.

وأوضح التقرير أن “الأرقام المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء، شهدت ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية”. ويؤثر هذا الارتفاع على فئات عمرية عدة، لكنه “كبير جدا” بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عاما، بزيادة 574 حالة عن العام 2015. ولفت التقرير إلى أن أفراد العائلة هم المذنبون الرئيسيين في هذا العنف تجاه الفتيات.

ومنزل الضحية هو المكان الأكثر شيوعا لتلك الاعتداءت، وسجلت أكثر الحالات في العاصمة بوغوتا، بالإضافة إلى إدارتي أنتيوكيا (شمال غرب) وفالي ديل كاوكا (غرب). وخلال الفترة نفسها من العام 2016، قتلت 731 امرأة، أي بمعدل 2,4 في اليوم، مقارنة مع 670 في العام 2015 (2,2 في اليوم)، و810 في العام 2014 (2,6 في اليوم). والعزباوات هن الأكثر عددا، وغالبية الحالات تقع في نهاية الأسبوع، وخصوصا أيام الآحاد.

ومعظم جرائم القتل ترتكب على الطريق العامة أو في منزل الضحية، و60 في المئة من الحالات قتلت بسلاح ناري. وتسجل فالي ديل كاوكا وأنتيوكيا وبوغوتا أيضا أعلى معدلات جرائم القتل.

وازدادت وتيرة العنف ضد النساء داخل العائلة أيضا، مع تسجيل 49712 حالة، في مقابل 40483 في 2015، و44228 في 2014. ( AFP )

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